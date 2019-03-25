Пик формы Пидручного на чемпионате мира был с точностью не на дни, а на секунды, – Юрай Санитра

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра подвел итоги сезона 2018/2019 для своей команды.

Санитра сначала не ожидал, что кто-то из его подопечных сможет взять золото на чемпионате мира.

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"Сезон удачный, классный, но очень непростой. После Олимпийских игр, где у нас не получилось выступить так, как мы хотели, нужно было собраться и сконцентрироваться на результате в этом сезоне. Календарь был усложнен этапами в Канаде и США и поздним чемпионатом мира. Поэтому пришлось очень серьезно продумать программу по стартам и сборам", – цитирует слова Санитра biathlon.com.ua

На чемпионате мира пик формы Пидручного удалось подвести с точностью не на дни, а на секунды. К спринту и преследованию нам удалось подготовить Диму на высшем уровне его возможностей. И все его результаты на чемпионате мира очень классные, включая две смешанные эстафеты.

К слову, Санитра продолжит готовить мужскую команду к Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в 2022 году.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты отправятся домой и будут находится в отпуске.

Ранее Спорт 24 писал, что Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

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