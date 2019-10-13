Пилота Ferrari Леклера оштрафовали за аварию на Гран-при Японии: видео

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Шарль Леклер
Шарль Леклер / twitter.com/scuderiaferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер получил наказание по итогам Гран-при Японии. Стюарды гран При Японии рассмотрели обстоятельства инцидента во втором повороте, где Шарль выбил с трассы Макса Ферстаппена (Red Bull).

Стюарды признали вину монегаска в аварии, после которой Ферстаппен вылетел с трассы.

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К результату Леклера было добавлено 15 секунд: пять за инцидент с Максом и еще на десять секунд оштрафована команда за то, что не требовала от гонщика раньше заехать в боксы на поврежденной машине.

Видео аварии Леклера с Ферстаппеном

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaos at the start in Suzuka . #F1 #Formula1 #JapaneseGP

Допис, поширений FORMULA 1 (@f1)

Кроме того, Леклер получил два штрафных балла в суперлицензию, а Ferrari заплатит денежный штраф в размере 25 тысяч евро.

В итоговом протоколе Шарль опустился с шестого на седьмое место. На шестое место поднялся Даниэль Риккардо из Renault.

Гран-при Японии выиграл Валттери Боттас. А дубль для Mercedes на подиуме позволил команде досрочно выиграть кубок конструкторов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Макс Ферстаппен Red Bull Ferrari Формула-1
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