Пилоты Ferrari выиграли квалификацию гран-при Бельгии
В Бельгии на знаменитой трассе "Спа-Франкоршам" восстановился сезон Формулы-1. Квалификацию гран-при Бельгии в субботу, 31-го августа, выиграл Шарль Лейлер (Ferrari).
Время пилота итальянской команды на круге составило 1:42.519. Его партнер по команде немец Себастьян Феттель проиграл 0.748 секунды и будет стартовать в гонке со второго места.
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Лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) продемонстрировал третий результат. С четвертого места стартует его партнер по команде Валттери Боттас.
Отметим, что участие в квалификации принял Кими Ряйкконен. Его участие было под вопросом из-за травмы. Однако Кими успел восстановиться и квалифицировался в гонку на восьмом месте.
Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 1-го сентября. Начало гонки – в 16:10.