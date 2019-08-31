Пилоты Ferrari выиграли квалификацию гран-при Бельгии

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Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии / twitter.com/F1

В Бельгии на знаменитой трассе "Спа-Франкоршам" восстановился сезон Формулы-1. Квалификацию гран-при Бельгии в субботу, 31-го августа, выиграл Шарль Лейлер (Ferrari).

Время пилота итальянской команды на круге составило 1:42.519. Его партнер по команде немец Себастьян Феттель проиграл 0.748 секунды и будет стартовать в гонке со второго места.

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Лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) продемонстрировал третий результат. С четвертого места стартует его партнер по команде Валттери Боттас.

Отметим, что участие в квалификации принял Кими Ряйкконен. Его участие было под вопросом из-за травмы. Однако Кими успел восстановиться и квалифицировался в гонку на восьмом месте.

Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 1-го сентября. Начало гонки – в 16:10.

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Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1 Себастьян Феттель Льюис Хэмилтон Шарль Леклер Ferrari Mercedes Кими Райкконен
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