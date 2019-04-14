Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий

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Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий

На третьем этапе Формулы-1 в Китае пилоты Mercedes вновь заняли первые два места на пьедестале. Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон, а Валлтери Боттас финишировал вторым. Себастьян Феттель на Ferrari закончил гонку на третьей позиции.

Пилоты стартовали в такой последовательности, в которой в итоге закончили гонку. Лучше начал Хэмилтон, который сразу вырвался вперед. Феттель же не сумел навязать борьбу Боттасу, так еще и уступил третью позицию Шарлю Леклеру. Но впоследствии монегаск получил приказ пропустить Феттеля вперед.

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Еще в начале гонки произошла авария – россиянин Даниил Квят на Toro Rosso почти одновременно столкнулся с двумя гонщиками McLaren: сначала не разминулся с Карлосом Сайнсом, а потом его понесло в Ландо Норриса. У последнего было повреждено переднее антикрыло, а россиянина наказали за это штрафным проездом через пит-лейн.

Четвертую позицию Леклер проиграл в итоге Максу Ферстаппену с Red Bull, когда позже всех отправился на пит-стоп.

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В целом гонка прошла в спокойном ритме. Никто не мог навязать борьбу лидерам из Mercedes. А Леклер так и не сумел догнать Ферстаппена в борьбе за четвертую позицию.

Mercedes в итоге делает третий победный дубль подряд. Хэмилтон же выигрывает свой 75-ый гран-при.

Именно британец возглавляет общий зачет после третьего гран-при Формулы-1 в 2019 году.

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Теги: Гонки Новости Спорта Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
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