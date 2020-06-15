Мэр Киева и "вечный" чемпион WBC Виталий Кличко на ежедневном брифинге имел неосторожность создать очередную порцию мемов в свой адрес.

15 июня во время онлайн пресс-конференции Кличко запутался в собственных словах, что вызвало бурный смех у всех, кто это услышал. Сначала бывший боксер сказал слово "пис*ка", вместо "после", а потом не мог произнести слово "сенсационно", пишет 24 канал.

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Брифинги Виталия Кличко

Виталий Кличко отличается от других мэров украинских городов не только спортивными достижениями, но и смешными ляпами.

В течение шести лет Кличко руководит всеми делами столицы Украины, общается с журналистами и дает брифинги и пресс-конференции. И сейчас, в период пандемии коронавируса, Кличко ежедневно информирует киевлян о количестве больных COVID-19, о карантине и также отвечает на вопросы, которые ему присылают онлайн журналисты.