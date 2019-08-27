Питание Александра Усика: простые секреты идеального тела боксера

22 июля Александр Усик феерично победил россиянина Мурата Гассиева и стал королем крузервейта. Ради такого триумфа Александру пришлось не только пахать в боксерском зале, но и очень тщательно следить за собственным рационом.

В день взвешивания перед боем Александр Усик с ростом 190 сантиметров весил 90 килограммов. Лишний сантиметр на теле и с лупой невозможно было найти. Хотя между боями весы под украинцем могут показать и более 100 килограммов.

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Нечеловеческие физические нагрузки, которые преодолевает Усик, вам точно не нужны, если, конечно, вас не ждет бой за титул чемпиона мира. А вот тонкости питания украинского атлета и главная изюминка фитнес-работы пригодятся буквально всем.

Тренировка

Вся подготовка длится около двух месяцев, и Александр пытается эти безумные нагрузки преодолевать с улыбкой.

Прямо посреди тренировки Усик запросто может начать танцевать. Собственно, это еще и дает украинцу дополнительное преимущество. Ведь классная работа ног – одна из визиток этого боксера. Поэтому, если боевые виды спорта для вас это слишком грубо, то добро пожаловать в танцы. Приличные физические нагрузки здесь вам гарантируют. Во время танца можно сжечь более трехсот килокалорий за час.

Смотрите зажигательные танцы Александра Усика во время тренировки:

Питание

В лагерь Александра категорически запрещено проносить соль, сахар, картофель и мучные изделия. Простые углеводы из меню вычеркиваем. Более того, с возрастом Усик даже в отпуске начал избегать не особо полезных блюд, в частности, сахара и соли. Не злоупотребляет даже любимыми сырниками.



Усик ограничивает себя в простых углеводах

На старте подготовки украинец потребляет очень много углеводов. Ему необходимо много энергии, чтобы вкалывать на тренировках. Под завершение углеводов в рационе становится меньше – 40%, еще 30% – белки.

Чемпион употребляет исключительно свежие продукты. Питается под надзором своего собственного диетолога Александра Фоки. Если раньше программа, написанная Фокой, была направлена в первую очередь на то, чтобы согнать вес, то теперь приоритеты немного поменялись.



Александр Фока

Как известно, Усик поднялся в весовой категории. Оставил трон крузервейта, чтобы завоевать титул короля супертяжелого дивизиона. Это, конечно, не означает, что украинец прекратил питаться правильно. Просто, как шутит сам Александр, начал есть дополнительную порцию макарон.

А вот от чего украинец не отказывается и во время тренировок – так это от сала. В лагере Александр тратит просто бешеное для обычного человека количество энергии. Поэтому он может себе позволить такой калорийный продукт.

Сало: его вред и польза

• Сколько сала можно есть?

Простым же смертным салом лучше не злоупотреблять. 20 или максимум 30 граммов в день – вполне достаточно. Ведь по сути это смесь жиров, а они, хоть и безусловно нужны нашему организму, но в небольшом количестве. Поэтому, если поели сала, то ограничьте употребление сладостей, других животных жиров, мяса и масла.



Любимое блюдо Усика – сало

• Чем полезно сало?

– содержит в себе линолевую и арахидоновую кислоты, которые защищают сосуды человека. А значит непосредственно влияют на качество и продолжительность жизни;

– обладает противовоспалительным эффектом;

– прозрачный кристалл холин, которым богат продукт, играет важную роль в обмене жиров.

Неожиданно хорошая идея – жарить на сале. Оно очень устойчиво к нагреванию, поэтому вредные канцерогены не образуются. Холестерина, который так пугает многих людей, здесь немного. В 100 граммах – всего треть дневной нормы. Поэтому смакуйте на здоровье.

Вот Усик, например, сало ест с разными кашами – это основа рациона боксера. Жареного Александр избегает. Предпочитает блюда, приготовленные на пару.



Каша с салом