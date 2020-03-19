Известный английский футболист Питер Уиттингэм неожиданно умер в 35 лет
Бывший игрок "Кардифф Сити" и "Астон Виллы" Питер Уиттингэм умер в возрасте 35 лет.
Питер Уиттингэм последние 12 дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения, сообщает Daily Mail.
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Накануне полиция подтвердила, что Уиттингэм оказался в больнице в результате несчастного случая. Бывший футболист еще вечером 7 марта во время просмотра в одном из пабов встречи Англия – Уэльс в рамках Кубка шести наций по регби неудачно упал с лестницы и получил травму головы. Старания врачей не помогли вернуть футболиста к жизни.
Уиттингэм провел 459 матчей за "Кардифф", забив 98 голов. Также он выступал за молодежную сборную Англии.
Он также выступал за "Астон Виллу", "Бернли", "Дерби Каунти" и "Блэкберн Роверс".
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