Пьяные российские боксеры устроили потасовку в одном из отелей на чемпионате мира: видео

Чемпионат мира по боксу в российском Екатеринбурге закончился скандалом для самих российских боксеров. Они устроили потасовку между собой, что в дело даже пришлось вмешиваться Росгвардии.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Однако ведущие боксеры туда не поехали, так как этот турнир не является квалификационным для участия в Олимпиаде. Не поехала туда и украинская сборная. Между тем туда отправились отдельные украинские боксеры. Однако не они стали "героями" в России.

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В ночь с 19 на 20 сентября в отеле Hyatt возникла потасовка между российскими боксерами. Произошло это все в караоке, куда отправились праздновать спортсмены. Они начали спорить между собой. Затем все переросло в стычку. Другие посетители бара бросились разнимать их, в то же время в отель вызвали сотрудников Росгвардии. Прибывшие в бронежилетах и шлемах силовики попытались уладить конфликт, но наткнулись на агрессию со стороны боксеров. Спортсмены начали угрожать правоохранителям, один из них заявил, что ранее служил в спецназе ФСБ.

"Братуха, когда боксеры дерутся, – бронежилет не поможет, я как член Федерации бокса России тебе это говорю", – заявил один из боксеров.

Видео столкновения российских боксеров

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Сначала в Федерации бокса России всячески отрицали факт столкновения. "Драк не было. Был разговор. Выяснение отношений. Выяснили отношения, обнялись и разошлись", – уверял генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Но впоследствии все-таки признали, что стычка имела место. Поэтому решили боксеров наказать.

"Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание – месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом", – говорится в заявлении Федерации бокса России.

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