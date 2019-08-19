Пьяный российский хоккеист побил сторожа гостиницы в Беларуси

Неудачным оказался для белорусского хоккейного клуба "Лида" опыт с российскими игроками. Один из таких покинул Беларусь по приговору суда.

Российский хоккеист 1997 года рождения (его имя не называется) выступал за ХК "Лида" в прошлом сезоне. Все это время хоккеист жил на квартире. Однако перед окончанием сезона решил перебраться в отель, который расположен на территории стадиона "Старт". Однако ознакомился с правилами пребывания там.

В один из вечеров россиянин решил пойти прогуляться по городу. Однако он не знал, что отель и вся территория закрывается после 23:00 на замок. Сам хоккеист направился в бар, где выпил. А когда вернулся в гостиницу, то обнаружил, что ворота закрыта. При этом стоит отметить, что сторож на заборе прикрепил свой номер телефона, по которому к нему можно было позвонить, если ворота закрыты.

Однако находясь в состоянии алкогольного опьянения, не докричавшись до сторожа, он перелез через забор. Но двери в отель тоже были закрыты. Поэтому он со злости ударил по ним ногой. От удара нижняя часть стеклопакета отлетела. Благодаря этому отверстию россиянин сумел попасть в тамбур. Там он наткнулся на сторожа.

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"Молодой человек, ничего не говоря, ударил сторожа кулаком в лицо. У того треснули очки, а сам он не устоял на ногах и упал на спину. Россиянин бросился к жертве, схватил за кофту, применил силовой прием, который используется в хоккее, поднял за свитер и потянул по полу, при этом его кулак еще несколько раз прикладывался к телу сторожа", – описывает этот случай издание "Лидская газета".

"Обвиняемого признать виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, повреждением чужого имущества (хулиганство). На основании ч. 1 ст. 339 УК РБ назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин – 2550 белорусских рублей (более 31 тысячи гривен)". С таким вердиктом, вынесенным судом Лидского района, россиянин уехал на родину.