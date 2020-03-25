Пять игроков английского клуба заболели коронавирусом
У пяти игроков английского "Портсмута", выступающего в Первой лиге Англии, обнаружили коронавирус. Крайним футболистом у которого обнаружили вирус стал Росс Маккрори.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Очередным футболистом клуба у которого тест на коронавирус показал положительный результат оказался Росс Маккрори.
Предварительные тесты показали, что четверо других членов команды – Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Хаджи Многа и Шон Раггетт также заразились коронавирусом.
У всех пяти футболистов симптомы коронавируса были слабыми или отсутствовали, но, несмотря на это, они проходят период изоляции в соответствии с государственными рекомендациями.
Клуб сейчас ждет результаты еще одного теста футболиста.
Добавим, что "Портсмут" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Первой лиги Англии, в их активе 60 набранных пунктов.
- Футбольный клуб из города Портсмут в южной Англии. Был основан в 1898 году.
- Становился дважды победителем Первой лиги Англии (1949, 1950). Бронзовый призер чемпионата (1955).
- В 2003 году стал чемпионом Второй лиги Англии. Серебряный (1927, 1987) и бронзовый (1993) призер.
- Двукратный чемпион Третьей лиги Англии (1962, 1983).
- Дважды становился обладателем Кубка Англии (1939, 2008).
- Победитель Суперкубка Англии в 1949 году.
Что такое коронавирус Covid-2019?
Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.
В 2020 году в Европе, в частности в Италии, начало быстро расти количество инфицированных коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.