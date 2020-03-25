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Пять игроков английского клуба заболели коронавирусом

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У пяти игроков английского "Портсмута", выступающего в Первой лиге Англии, обнаружили коронавирус. Крайним футболистом у которого обнаружили вирус стал Росс Маккрори.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Очередным футболистом клуба у которого тест на коронавирус показал положительный результат оказался Росс Маккрори.

Предварительные тесты показали, что четверо других членов команды – Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Хаджи Многа и Шон Раггетт также заразились коронавирусом.

У всех пяти футболистов симптомы коронавируса были слабыми или отсутствовали, но, несмотря на это, они проходят период изоляции в соответствии с государственными рекомендациями.

Клуб сейчас ждет результаты еще одного теста футболиста.

Добавим, что "Портсмут" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Первой лиги Англии, в их активе 60 набранных пунктов.

  • Футбольный клуб из города Портсмут в южной Англии. Был основан в 1898 году.
  • Становился дважды победителем Первой лиги Англии (1949, 1950). Бронзовый призер чемпионата (1955).
  • В 2003 году стал чемпионом Второй лиги Англии. Серебряный (1927, 1987) и бронзовый (1993) призер.
  • Двукратный чемпион Третьей лиги Англии (1962, 1983).
  • Дважды становился обладателем Кубка Англии (1939, 2008).
  • Победитель Суперкубка Англии в 1949 году.

Что такое коронавирус Covid-2019?

Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.

В 2020 году в Европе, в частности в Италии, начало быстро расти количество инфицированных коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Футбол Спорт
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