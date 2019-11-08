Пять команд уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

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Пять команд уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Следовательно уже после этого определились первые команды, которые вышли в 1/16 турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы гарантированно сыграют "Манчестер Юнайтед", "Севилья", "Эспаньол", "Селтик" и "Базель". Каждый из клубов не займет в группе место ниже второго.

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"Севилья" разгромила "Дюделанж" (5:2), "Базель" победил "Хетафе" (2: ), "Селтик" выиграл у "Лацио" (2:1), "Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" (3:0), а "Эспаньол" – "Лудогорец" (6:0) в рамках 4-го тура группового этапа.

В то же время, пять команд потеряли даже теоретические шансы на плей-офф. Это турецкие "Трабзонспор" и "Бешикташ", "Астана" Романа Григорчука, норвежский "Русенборг" и победитель Кубка Франции-2019 "Ренн".

К слову, представители Украины, киевское "Динамо" и "Александрия" сыграли вничью и сохраняют шансы на выход в стадию плей-офф.

Читайте в нашем материале: Геройское спасение украинских клубов в еврокубках: как Шахтер, Динамо и Александрия вничью играли

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Яремчук забил за "Гент", "МанЮнайтед" разгромил "Партизан": видеообзор матчей Лиги Европы
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Новости Спорта
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