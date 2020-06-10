Первая ракетка Украины Элина Свитолина получит еще одну награду от властей Украины. Спортсменку хотят наградить званием почетной гражданки Харькова.

Накануне были утверждены кандидатуры на соискание звания Почетный гражданин Харькова. Решение об их утверждении будет принято на ближайшей сессии городского совета, сообщает btu.org.

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Новая победа Свитолиной

Среди претендентов нашлось и место первой ракетке Украины Элине Свитолиной. 25-летняя теннисистка родилась в Одессе, но долгое время тренировалась в Харькове.

Свитолина уже возобновила тренировочный процесс на корте. Пока что известно, что Свитолина сыграет в Берлине на выставочном турнире в середине июля.

Сейчас теннисистка находится в Монте-Карло. Она неоднократно делилась фотографиями оттуда. Но все-таки Элина больше внимания уделяет теннису.

Недавно девушка показала фотографию с другой украинкой Катариной Завацкой, с которой провела совместную тренировку.

Подчеркнем, что недавно в Украине состоялся турнир, в котором приняли участие несколько ведущих украинских теннисисток. Леся Цуренко и Марта Костюк приняли участие в таком турнире в Ирпене. Победу одержала Марта Костюк, которая взяла верх над Марианной Закарлюкой.

Добавим, что все профессиональные турниры WTA и ATP с середины марта находятся на паузе из-за пандемии коронавируса, а возвращение профессионалов ожидается только во второй половине лета.

Достижения Элины Свитолиной: главное