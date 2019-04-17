Шесть спортсменов вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Еженедельный американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли сразу шесть спортсменов.

В список вошли полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Наоми Осака, гольфист Тайгер Вудс, футболистка Алекс Морган и бегунья Кастер Семеня.

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Мо – кумир египтян, скаузеров и мусульман по всему миру, но он остается скромным, вдумчивым и веселым человеком, который воспринимает все это не очень серьезно,

– написал о Салахе телеведущий Джон Оливер.

Он оправдал восхищение многих миллионов молодых людей благодаря своей способности оправдывать невероятные ожидания на баскетбольной площадке, успехов в бизнесе, Голливуде и медиа и новой школе для малоимущих детей в родном городе,

– написал про Леброна Джеймса бизнесмен Уоррен Баффет.

Первую ракетку мира Наоми Осаку, которая в этом году выиграла Australian Open, описала экс-лидер мирового рейтинга WTA Крис Эверт.

Никто не представляет наше глобализированное, мультикультурное будущее лучше честной, вежливой, самоуничижительной теннисистки, которая может выигрывать еще много лет,

– описала ее Эверт.

LeBron, Tiger, Mo Salah, Naomi Osaka are some of the athletes that landed a spot on Time's 100 Most Influential People of 2019



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В течение последних нескольких лет Тайгер усиленно восстанавливался после операций и вернулся на топ-уровень. Пока эксперты сомневались в том, что он еще что-то выиграет, он безустанно работал. Мы не всегда ценим терпение. Тайгер провел бесчисленные часы в тренажерном зале и на поле, у него была конкретная цель,

– написал певец Джастин Тимберлейк о Тайгере Вудсе, который на прошлой неделе выиграл первый "Мастерс" за 14 лет.

Как мать 12-летних девочек, я прекрасно понимаю влияние Алекс на новое поколение. Ее стремление быть положительным примером уникально, и я невероятно рада, что будущее нашего спорта в таких хороших руках,

– написала олимпийская чемпионка по футболу Миа Хэмм о футболистке Алекс Морган.

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