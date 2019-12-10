Пятеро украинских биатлонистов попали в больницу перед стартом Кубка IBU
Пятеро украинских биатлонистов – Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех – попали в госпиталь из-за кишечной инфекции.
Об этом рассказал тренер женской сборной Валерий Лесников, передает UA:Биатлон.
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В больнице их обследовали и сделали необходимые процедуры. Сейчас с ними все хорошо. Все обошлось более-менее без температуры. Спортсмены уже провели тренировку.
Как оказалось, с отравлением в госпиталь попали не только наши биатлонисты, но и представители других стран, а также туристы. Все-таки были сомнительного качества продукты.
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