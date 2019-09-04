Пятикратный победитель US Open Роджер Федерер не сумел пробиться в полуфинал турнира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер уступил в четвертьфинале турнира US Open болгарину Григору Димитрову.

Матч между ними растянулся на все пять сетов, и продолжался 3 часа и 10 минут. Хотя третья ракетка мира Федерер был близок к тому, чтобы не затягивать настолько этот матч и выйти в полуфинал. Он довольно легко взял первый сет, однако с такой же легкостью отдал второй, позволив Димитрову реализовать два брейка. В третьем сете Федерер выиграл четыре последних гейма и снова повел в счете.

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И все решилось в конце четвертого сета. Проиграв в начале свою подачу, швейцарец мог сыграть ее в десятом гейме. Однако он не использовал одну из пяти попыток для брейк-пойнта. Поэтому болгарин выиграл сет и снова сравнял счет.

Этот момент стал переломным в матче. Федерер не сумел уйти от такого удара, и в последнем сете проиграл первые четыре гейма. После этого Димитров уверенно довел матч до победы. Поэтому именно он сыграет в полуфинале US Open против россиянина Даниила Медведева. Зато Федерер впервые с 2015 года не сыграет в полуфинале турнира.

Роджер Федерер – Григор Димитров 2:3 (6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6)