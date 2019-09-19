Пятов – один из лучших голкиперов в мире, – Гвардиола

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / Фото из открытых источников

В среду, 18 сентября, "Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Результата поединка прокомментировал наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

 Обзор матча: "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" в первом матче Лиги чемпионов: видео

Доволен ли я? Да, мы сыграли хорошо. Лига чемпионов – это турнир сильнейших команд. Если я могу быть чем-то недоволен, то это 10-15 минутами во втором тайме, когда мы могли декабря досрочно завершить. Но мы и так победили. Двигаемся дальше,
сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Также после матча наставник "горожан" рассыпался в комплиментах голкиперу "горняков" Андрею Пятову:

Пятов – один из лучших вратарей. Прекрасно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит и действует на выходе как последний защитник и выбивает мяч. Много комплиментов в адрес Шахтера? Мы видели на поле Тайсона – замечательный дриблер. Как он пробирался между нашими линиями, взаимодействовал с Марлосом? Прекрасно.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" 1 октября дома примет загребское "Динамо". В этот же день "Шахтер" на выезде сыграет с "Аталантой".

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Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтар – Манчестер Сити Шахтер Манчестер Сити
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