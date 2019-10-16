Пятов лучший вратарь отбора Евро-2020 и опережает звездного Нойера

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / shakhtar.com

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов является лучшим вратарем в квалификации Евро-2020. Андрей лучший на данный момент по индексу InStat.

В среднем Пятов набирает за матч 321 очко. Ближайшие преследователи: Лукаш Фабианьски (Польша) - 312 очков и Мануэль Нойер (Германия) - 307.

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В квалификации Евро-2020 Пятов провел 7 матчей, пропустив только 2 гола.


Статистика InStat

Во встрече с Португалией, в которой Украина выиграла со счетом 2:1, Пятов стал лучшим игроком, набрав 380 баллов.

Что такое индекс InStat?
Это алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значимость действий, уровень соперника и уровень турнира. Для каждой позиции существует свой набор параметров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
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