Пятов обошел Роналду, Лукаку и Мбаппе в рейтинге игроков европейских сборных: список
УЕФА на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших игроков европейских сборных.
Украинский голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оказался на 17-м месте в списке лучших игроков европейский сборных.
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35-летний вратарь обошел многих звездных футболистов, в том числе португальца Криштиану Роналду, бельгийского форварда Ромелу Лукаку и новичка мадридского "Реала" Эдена Азара.
Интересно, что на первом месте расположился голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд. Голландский нападающий Мемфис Депай – второй. Третью строчку занял полузащитник Нидерландов Фрэнки де Йонг.
Также среди украинцев в списке присутствуют вингер "Шальке" Евгений Коноплянка (74 место) и защитник "Динамо" Александр Караваев (88).
С полным рейтингом игроков можно ознакомиться по ссылке