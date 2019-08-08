Пятов обошел Роналду, Лукаку и Мбаппе в рейтинге игроков европейских сборных: список

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / ФК "Шахтер"

УЕФА на своем официальном сайте опубликовала рейтинг лучших игроков европейских сборных.

Украинский голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оказался на 17-м месте в списке лучших игроков европейский сборных.

Также УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока Лиги Европы сезона 2018/19

35-летний вратарь обошел многих звездных футболистов, в том числе португальца Криштиану Роналду, бельгийского форварда Ромелу Лукаку и новичка мадридского "Реала" Эдена Азара.

Интересно, что на первом месте расположился голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд. Голландский нападающий Мемфис Депай – второй. Третью строчку занял полузащитник Нидерландов Фрэнки де Йонг.

Также среди украинцев в списке присутствуют вингер "Шальке" Евгений Коноплянка (74 место) и защитник "Динамо" Александр Караваев (88).

С полным рейтингом игроков можно ознакомиться по ссылке

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Криштиану Роналду Шахтер Евгений Коноплянка
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