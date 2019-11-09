Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/pg/beleniuk

9 ноября День украинской письменности и языка. К этому событию знаменитые украинские спортсмены зачитали стихи.

Украинские футболисты и футболистки прочитали легендарное стихотворение Владимира Сосюры. Участие приняли Андрей Пятов, Виталий Миколенко, Евгений Коноплянка, Денис Попов и многие другие.

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К флешмобу присоединились украинские биатлонистки Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Первая прочитала любимое стихотворение Лины Костенко.

 
Анастасія Меркушина

Анастасія Меркушина: «До дня української мови я вирішила приєднатися до флешмобу та розповісти улюблений вірш сучасної поетеси Ліни Костенко.Також хочу передати естафету своїй однокласниці та чемпіонці світу з фехтування @pantelyeyeva_kseniya».

Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.

В то же время Елена Пидгрушная прочитала стихотворение Тараса Шевченко "Розрита могила".

 
Олена Підгрушна

Олена Підгрушна: «Вітаю Україно, з днем української мови та писемності!!! ?».

Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.

Также стихотворение Тараса Шевченко прочитал чемпион мира по вольной борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

 

 

Дякую Олені Підгрушній за таку круту ініціативу! За бажанням – долучайтесь ;)

Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Субота, 9 листопада 2019 р.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Украинский язык Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Жан Беленюк
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