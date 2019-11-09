Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
9 ноября День украинской письменности и языка. К этому событию знаменитые украинские спортсмены зачитали стихи.
Украинские футболисты и футболистки прочитали легендарное стихотворение Владимира Сосюры. Участие приняли Андрей Пятов, Виталий Миколенко, Евгений Коноплянка, Денис Попов и многие другие.
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К флешмобу присоединились украинские биатлонистки Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная. Первая прочитала любимое стихотворение Лины Костенко.
Анастасія Меркушина
Анастасія Меркушина: «До дня української мови я вирішила приєднатися до флешмобу та розповісти улюблений вірш сучасної поетеси Ліни Костенко.Також хочу передати естафету своїй однокласниці та чемпіонці світу з фехтування @pantelyeyeva_kseniya».Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.
В то же время Елена Пидгрушная прочитала стихотворение Тараса Шевченко "Розрита могила".
Олена Підгрушна
Олена Підгрушна: «Вітаю Україно, з днем української мови та писемності!!! ?».Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 9 листопада 2019 р.
Также стихотворение Тараса Шевченко прочитал чемпион мира по вольной борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк.
Дякую Олені Підгрушній за таку круту ініціативу! За бажанням – долучайтесь ;)Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Субота, 9 листопада 2019 р.