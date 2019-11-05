Пятов попал в топ-5 уникального рейтинга Лиги чемпионов
Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оказался в списке самых дорогих футболистов-ветеранов Лиги чемпионов по версии Transfermarkt.
Пятов расположился на четвертой строчке с ценником в 2,5 млн евро, а сразу же за ним остался страж ворот "Манчестер Сити" Клаудио Браво с такой же ценой, однако украинец моложе чилийца.
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Первым в данном рейтинге стал центральный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, он оценивается в 7,5 миллиона евро
Сразу же за ним расположились защитник ПСЖ Тьяго Силва и голкипер "Интера" Самир Ханданович – по 6 млн.
Ранее Спорт24 писал, что Андрей Пятов стал лучшим голкипером второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи второго тура происходили 1-2 октября.
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