Пятов признался, что ему сказал Гвардиола после матча Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, "Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой после окончания матча.

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"Я вот с ним (Гвардиолой, – ред. Спорт24) пообщался немного. Он мне сказал: "Ты хорошо ногами играешь, я знаю, мы готовились. Ты лучший", - сказал Пятов Youtube-каналу "Трендец".

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" 1 октября дома примет загребское "Динамо". В этот же день "Шахтер" на выезде сыграет с "Аталантой".