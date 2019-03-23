Пятов признан лучшим игроком матча Португалия – Украина по данным InStat

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов получил высшую оценку от InStat за матч квалификации Евро-2020 Португалия – Украина.

Вратарь получил от статистического портала InStat 363 балла, что является лучшей оценкой всех игроков, которые выходили на поле в матче Португалия – Украина, сообщает "Команда №1".

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Пятов отразил 8 ударов, 7 из которых были нанесены из пределов штрафной площадки, 5 раз он сыграл на выходе и сделал 45 передач с точностью 84%. Сборная Португалии провела 41 фланговую атаку и выполнила 19 стандартных положений.

Подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0, что можно считать положительным результатом для нашей команды.

Следующий матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет тоже на выезде против Люксембурга в понедельник, 25 марта.

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