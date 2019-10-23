Пятов прокомментировал скандальный пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов в матче против загребского "Динамо" сфолил в собственной штрафной площадке. Это стало причиной пенальти, которое позволило гостям выйти вперед.

Напомним, сам матч закончился вничью благодаря голу Додо, который забил через 9 минут после того, как вышел на замену.

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Пенальти в ворота "Шахтера" был назначен на 60-й минуте. При подаче с углового Пятов схватил руками за шею соперника – нападающего Гарановича – и повалил его на газон. В этом эпизоде форвард получил повреждение и был заменен. Пятов же был "вознагражден" желтой карточкой и пенальти в его ворота.

Видео пенальти в ворота "Шахтера"

После матча Андрей Пятов прокомментировал этот эпизод.

"Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал", – заявил Пятов в комментарии официальному сайту "Шахтера".

Напомним, теперь команды ожидает матч в Загребе. Он запланирован на 6 ноября. Именно "Шахтер" и "Динамо" являются главными претендентами на одну из путевок на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Еще одним участником 1/8 финала Лиги чемпионов от этого квартета, скорее всего, станет английский "Манчестер Сити". Команда накануне разгромила "Аталанту". За итальянский клуб в этом матче дебютным голом отметился украинец Руслан Малиновский.

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