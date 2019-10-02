Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в матче с "Аталантой" на 16-й минуте отразил 11-метровый после удара Йосип Иличич.

WhoScored назвал голкипера "Шахтера" и сборной Украины лучшим игроком матча с "Аталантой". От экспертов по вопросам статистики Андрей Пятов получил 8.4 балла.

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После матча Андрей поделился секретом отраженного пенальти в этом матче.

Нет, мне Тони (Антонио Феррейра, тренер вратарей "Шахтера", – ред.) подсказал, куда прыгать. Сказал, что если в наши ворота поставят пенальти, бить будет скорее всего Иличич, он в последнее время – штатный пенальтист "Аталанты", и в сборной тоже бьет. И почти всегда – в левый от вратаря угол,

– ответил Пятов журналисту "Сегодня".

Для 35-летнего голкипера это уже 5-й отбитый пенальти в основное время матчей Лиги чемпионов. Ни один голкипер не достиг такого показателя с момента дебюта Пятова в ЛЧ (сезон-2006/07).

В 2011-м году Андрею удалось парировать пенальти в матче с "Ромой", в 2014-м – с "Порту", в 2015-м – с "Мальме", в 2017-м – "Манчестер Сити". Всего в Лиге чемпионов Пятов провел 78 матчей, в которых пропустил 108 голов.

Пенальти в матче "Аталанта" – "Шахтер": смотрите видео