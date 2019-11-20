Пятов стал лучшим вратарем Евро-2020

Капитан сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим вратарем в отборе Евро-2020 по данным ресурса InStat. Украинец стал лучшим среди голкиперов, сыгравших более половины матчей.

В отборе Евро-2020 Пятов сыграл все 8 матчей. В 5 поединках Андрей отстоял на ноль. В трех матчах вратарь пропустил 4 мяча. По индексу InStat Пятов получил 312 баллов.

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Большую оценку получил только Давид Де Хеа из Испании – 319 баллов. Однако испанец провел всего 3 матча в отборе.

На втором месте среди игроков, которые сыграли больше чем половину встреч, – немец Мануэль Нойер. 33-летний вратарь получил 312 баллов за 7 матчей, 5 из которых сыграл на ноль, а также пропустил 6 мячей.

Третья строчка у Джордана Пикфорда из Англии. Вратарь получил 301 балл, сыграл 7 матчей, 4 на ноль и пропустил 6 голов.

Итальянец Сальваторе Сиригу тоже получил 301 балл, но провел в отборе 5 встреч, 4 на ноль и пропустил всего 1 мяч.