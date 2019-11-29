Пятов стал лучшим вратарем отбора Евро-2020 по версии УЕФА
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную отбора Евро-2020. Голкипер "Шахтера" единственный представитель Украины в символической сборной по версии УЕФА.
В отборе Евро-2020 Пятов сыграл все 8 матчей. В 5 поединках Андрей отстоял на ноль. В трех поединках вратарь пропустил 4 мяча.
Читайте также: Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Символическая сборная УЕФА
- Вратарь: Андрей Пятов (Украина)
- Серхио Рамос (Испания)
- Мерих Демираль (Турция)
- Рагнар Сигурдссон (Исландия)
- Иоаннис Кусулос (Кипр)
- Бернарду Силва (Португалия)
- Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)
- Эран Захави (Израиль)
- Рахим Стерлинг (Англия)
- Гарри Кейн (Англия)
- Мемфис Депай (Нидерланды)
Андрей Пятов также стал лучшим голкипером отбора по индексу InStat. Пятов получил 312 баллов.
В то же время защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020 по версии Transfermarkt.
Сборная Украины напрямую вышла на Евро-2020, выиграв отборочную группу. На групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют с Нидерландами. Еще двух соперников украинцев определит жеребьевка.
Выбор редакции
-
"Арсенал" официально уволил Эмери и назначил легенду клуба руководить командойсегодня , 12:25
-
"Динамо" уступило "Мальме": 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время – видеосегодня , 00:28
-
"Александрия" дома уступила "Вольфсбургу", пропустив досадный гол с пенальти: видео28 ноября , 22:03