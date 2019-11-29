Пятов стал лучшим вратарем отбора Евро-2020 по версии УЕФА

20 Читати новину українською
Андрей Пятов / GETTY IMAGES

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную отбора Евро-2020. Голкипер "Шахтера" единственный представитель Украины в символической сборной по версии УЕФА.

В отборе Евро-2020 Пятов сыграл все 8 матчей. В 5 поединках Андрей отстоял на ноль. В трех поединках вратарь пропустил 4 мяча.

Читайте также: Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Символическая сборная УЕФА

  • Вратарь: Андрей Пятов (Украина)
  • Серхио Рамос (Испания)
  • Мерих Демираль (Турция)
  • Рагнар Сигурдссон (Исландия)
  • Иоаннис Кусулос (Кипр)
  • Бернарду Силва (Португалия)
  • Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)
  • Эран Захави (Израиль)
  • Рахим Стерлинг (Англия)
  • Гарри Кейн (Англия)
  • Мемфис Депай (Нидерланды)

Андрей Пятов также стал лучшим голкипером отбора по индексу InStat. Пятов получил 312 баллов.

В то же время защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020 по версии Transfermarkt.

Сборная Украины напрямую вышла на Евро-2020, выиграв отборочную группу. На групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют с Нидерландами. Еще двух соперников украинцев определит жеребьевка.

В украинской армии появятся новые воинские звания: Зеленский подписал закон
сегодня
5074
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Евро-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:14 Как "Динамо" подарило фанатам "Мальме" невероятную сказку в прощальном матче Розенберга
Ігор Саджениця 139
сегодня 00:26 "МанЮнайтед" сенсационно проиграл "Астане" и другие результаты Лиги Европы: видео
Юрій Семенюк 715
28 ноября 22:03 "Александрия" дома уступила "Вольфсбургу", пропустив досадный гол с пенальти: видео
Ігор Саджениця 72
28 ноября 18:49 Названы претенденты на лучший гол в Украине: видео
73
28 ноября 16:12 Четыре года назад Кличко обидно проиграл Тайсону Фьюри – как это было
Михайло Гема 717
Новости
Больше новостей
Залиште відгук