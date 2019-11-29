Пятов стал лучшим вратарем отбора Евро-2020 по версии УЕФА

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов попал в символическую сборную отбора Евро-2020. Голкипер "Шахтера" единственный представитель Украины в символической сборной по версии УЕФА.

В отборе Евро-2020 Пятов сыграл все 8 матчей. В 5 поединках Андрей отстоял на ноль. В трех поединках вратарь пропустил 4 мяча.

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Символическая сборная УЕФА

Вратарь: Андрей Пятов (Украина)

Серхио Рамос (Испания)

Мерих Демираль (Турция)

Рагнар Сигурдссон (Исландия)

Иоаннис Кусулос (Кипр)

Бернарду Силва (Португалия)

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды)

Эран Захави (Израиль)

Рахим Стерлинг (Англия)

Гарри Кейн (Англия)

Мемфис Депай (Нидерланды)

What a team!

Here's the @FedExEurope Performance Zone Team of the European Qualifiers...



Which player are you most excited to see at #EURO2020? pic.twitter.com/RoAsHTHulT — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 ноября 2019 г.

Андрей Пятов также стал лучшим голкипером отбора по индексу InStat. Пятов получил 312 баллов.

В то же время защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020 по версии Transfermarkt.

Сборная Украины напрямую вышла на Евро-2020, выиграв отборочную группу. На групповом этапе чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют с Нидерландами. Еще двух соперников украинцев определит жеребьевка.