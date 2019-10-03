Пятов стал лучшим вратарем второго тура Лиги чемпионов

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим голкипером второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи второго тура проходили 1-2 октября.

По версии портала Whoscored.com, Пятов получил оценку 8,4. Это наивысшая оценка среди вратарей всех команд. Значит, Андрей попал в символическую сборную второго тура Лиги чемпионов.

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Голкипер "горняков" в матче против "Аталанты" отбил пенальти в начале встречи. Для 35-летнего голкипера это уже 5-й отбитый пенальти в основное время матчей Лиги чемпионов. Больше отбивал пенальти в Лиге чемпионов только испанец Икер Касильяс – 7.

Также в 11 лучших вошли: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Карлос Куэста ("Генк"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Марко Марин ("Црвена Звезда"), Томас Партий ("Атлетико"), Серж Гнабри ("Бавария"), Артем Дзюба ("Зенит"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 22-23 октября. Донецкий "Шахтер" в Харькове сыграет против "Динамо" Загреб.

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