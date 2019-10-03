Пятов стал лучшим вратарем второго тура Лиги чемпионов

12 Читати новину українською
Андрей Пятов
Андрей Пятов / shakhtar.com

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим голкипером второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи второго тура проходили 1-2 октября.

По версии портала Whoscored.com, Пятов получил оценку 8,4. Это наивысшая оценка среди вратарей всех команд. Значит, Андрей попал в символическую сборную второго тура Лиги чемпионов.

 Смотрите также: ПСЖ и "Манчестер Сити" одержали трудные победы: результаты матчей Лиги чемпионов и видео голов

Голкипер "горняков" в матче против "Аталанты" отбил пенальти в начале встречи. Для 35-летнего голкипера это уже 5-й отбитый пенальти в основное время матчей Лиги чемпионов. Больше отбивал пенальти в Лиге чемпионов только испанец Икер Касильяс – 7.

Также в 11 лучших вошли: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Карлос Куэста ("Генк"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Марко Марин ("Црвена Звезда"), Томас Партий ("Атлетико"), Серж Гнабри ("Бавария"), Артем Дзюба ("Зенит"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 22-23 октября. Донецкий "Шахтер" в Харькове сыграет против "Динамо" Загреб.

Читайте также: "Ливерпуль" в триллере одолел "Зальцбург", "Челси" переиграл "Лилль": результаты Лиги чемпионов

 

blog_ava
Курс валют на 3 октября: доллар и евро существенно подорожали
сегодня
1089
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
сегодня 11:48 Сказочная свеча и невероятный укороченный: видеообзор победного матча Свитолиной
Михайло Гема 81
Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
сегодня 09:20 Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы
Ігор Саджениця 29
"Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
2 октября 19:58 "Минай" выбил "Волынь", "Мариуполь" одолел "Рух": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины
653
"Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
2 октября 19:15 "Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами
114
Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
2 октября 13:21 Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
872
Новости
Больше новостей
Залиште відгук