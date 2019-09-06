Пятов вспомнил неприятный матч, когда Украина проиграла Литве

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Андрей Пятов
Андрей Пятов

Сборная Украины имеет в своей истории и поражение против Литвы. Было это в 2007 году. Участник этого матча – вратарь Андрей Пятов – вспомнил как это было.

Тогда Андрей Пятов вышел на замену вместо Александра Шовковского, который получил повреждения. Литовцы тогда были впереди – голом отметился Савенас. Во втором тайме в ворота Пятова забил Данилявичюс, и литовцы выиграли. В итоге Украина в отборе на Евро-2008 заняла четвертое место в группе, а литовцы – пятое.

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"Тот матч против Литвы, конечно, помню. Было очень неприятно. Я вышел на замену, поскольку Александр Шовковский получил травму во время эпизода с пропущенным голом. Результат был не слишком удачным. Будем исправлять", – заявил Андрей Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Литва – Украина состоится в субботу, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00. Онлайн-трансляция, видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Литва – Украина Сборная Украины по футболу
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