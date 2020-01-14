Пятый этап Кубка мира по биатлону: кто фавориты и чего ожидать от украинцев

С 15 по 19 января в немецком Рудольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону. Таким образом, турнир перевалит через свой экватор. Между тем, спортсмены продолжают выходить на свой пик формы и борьба становится все интереснее.

В связи с отсутствием Йоханнеса Бё (он дома ожидает рождения ребенка), на первое место общего зачета поднялся француз Мартен Фуркад, который не оставляет надежд на завоевание своего восьмого "Большого хрустального глобуса".

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Впрочем, временное отсутствие норвежца еще ничего не гарантирует Фуркаду. В частности, аналитики Parimatch в списке претендентов на победу в итоговом зачете ставят Мартена пока на второе место. Лидер, согласно котировкам, Йоханнес, а третье место предварительно у его брата Тарье. Во время спринтерской гонки он очень хотел обогнать Фуркада, но настолько увлекся соперничеством, что забыл пробежать штрафной круг. В результате Терье потерял много времени и занял лишь 24-е место.

Главным же героем этапа в Оберхофе среди украинцев стал Артем Прима. В спринте он занял достаточно высокое 15 место и квалифицировался в масс-старт по дополнительной квоте.

У женщин в общем зачете лидирует Доротея Вирер. Также итоговое первое место ей отдают и эксперты Parimatch. Ее основная конкурентка – Тирил Экхофф. Далее с серьезным отставанием идут Ингрид-Ланнмарк Тандревольд и Жюстин Брезаз. Кстати, из украинок, к сожалению, пропустит пятый этап Кубка мира Анастасия Меркушина. Она не будет выступать также и на Кубке IBU, а станет готовиться к шестому этапу Кубка мира в Поклюке.