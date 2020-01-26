Планирует ли Украина проводить с Россией Евро-2026 по гандболу: комментарий министерства

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергает информацию о том, что Украина совместно с Россией может провести Евро-2026 по гандболу. Украинская сторона заявляет, что не вела никаких переговоров относительно совместного проведения турнира.

Президент российской Федерации гандбола Сергей Шишкарев сообщил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.

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Свое заявление Шишкарев сделал 25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола.

На конгрессе право провести женский чемпионат Европы 2024 отдали совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии.

От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации,

– говорится в сообщении украинского ведомства.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины отметили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.

Следующий женский чемпионат Европы состоится в 2020 году. Хозяевами турнира будут Дания и Норвегия.

В 2022 году турнир примут три страны – Словения, Черногория и Северная Македония.

Пока ни одна страна не заявляла о намерении принять женский чемпионат Европы 2026 года.