Платить 125 миллионов евро за одного игрока – не часть политики "Шахтера", – селекционер

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту пообщался с португальскими журналистами, ответив, в частности, на ряд вопросов, касающихся трансферной политики донецкого клуба.

Боту заявил, что в распоряжении донецкого клуба есть 125 миллионов евро, но "горняки" не собираются их тратить на покупку одного футболиста. Об этом селекционер рассказал в интервью O Jogo.

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– Кого бы вы выделили из португальских молодых талантов, которые еще не настолько известны, но могут сделать большую карьеру?

– Из тех, кто еще не проявил себя в первых командах, я выделю двух, которых бы мне очень хотелось забрать в "Шахтер" – это Тиаго Дантас и Фабио Силва. Это два игрока, у которых есть все, чтобы достичь вершины футбольного мира и прекрасно вписаться в стиль игры "Шахтера" (смеется).

– Что выделяет их, что вы настолько уверены в их будущем?

– Они очень хорошие технически и очень умные. Они не делают ставку на физическую готовность. Их главное оружие – футбольный ум и скорость принятия решений на поле. В игре "Шахтера" это очень важно.

– Но есть ли у "Шахтера" 125 миллионов евро на покупку Фабио Силвы?

– Да, однако это не является частью политики клуба – платить так много за одного игрока.