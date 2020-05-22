Плей-офф или аннулирование результатов: как завершат чемпионат Украины по футболу

Клубы Первой лиги Украины 21 мая решили не продолжать турнир в классическом формате. Существуют три варианта доигрывания турнира, по итогам которых в Премьер-лигу Украины должны выйти три команды.

Кто выйдет в УПЛ

В новом сезоне украинская Премьер-лига (УПЛ) должна состоять из 14 команд, пишет 24 канал. Таким образом, из Первой лиги "поднимутся" аж три команды, а из УПЛ вылетит в низшую лигу – одна.

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Президент Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ) Сергей Макаров в интервью телеканалам "Футбол 1,2,3" рассказал, какие существуют варианты относительно завершения сезона.

По его словам существуют три варианта, кто выйдет в УПЛ:

серия плей-офф за определение мест;

решение по действующей турнирной таблице;

аннулирование результаты без обмена между лигами.

По мнению Макарова, лучший вариант – доиграть чемпионат по действующему регламенту.

Окончательное решение примут клубы.

Лидером первой лиги является львовский "Рух". На второй строчке "Волынь" из Луцка.

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На данный момент самым сложным является решение вопроса с третьим местом в Первой лиге.

"Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" набрали по 37 очков.

По дополнительным показателям на третьей строчке "Минай", однако в "Ингульце" убеждены, что на этой ступени должен быть их клуб.

Макаров рассказал, что этот вопрос будет решать Исполком Украинской ассоциации футбола.