Племянница биатлониста Фуркада заболела коронавирусом – ей всего 6 недель

Французский биатлонист Симон Фуркад признался, что его племянница, которой всего шесть недель, болела коронавирусом.

Информацию о болезни девочки биатлонист опубликовал у себя в Twitter.

"Всем псевдоэкспертам, которые утверждают, что Covid-19 опасен только для пожилых людей. Моя племянница, которой всего 6 недель, три дня находилась в больнице с этим вирусом", – говорится в сообщении.

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Он отметил, что девочку удалось спасти, ведь больница была обеспечена всем необходимым.

À tous les pseudos experts qui affirment sur les réseaux sociaux que le #COVID19 est uniquement problematique pr les personnes âgées, laissez moi vs dire que ma nièce de 6 semaines vient de sortir de 3 jours d'hospitalisation après avoir attrapé ce virus !! — Simon Fourcade (@SimonFrk2) March 15, 2020

Напомним, Симон Фуркад является родным братом другого французского биатлониста – Мартена Фуркада. 13 марта Мартен Фуркад заявил об окончании профессиональной карьеры.



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