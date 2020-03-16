Племянница биатлониста Фуркада заболела коронавирусом – ей всего 6 недель
Французский биатлонист Симон Фуркад признался, что его племянница, которой всего шесть недель, болела коронавирусом.
Информацию о болезни девочки биатлонист опубликовал у себя в Twitter.
"Всем псевдоэкспертам, которые утверждают, что Covid-19 опасен только для пожилых людей. Моя племянница, которой всего 6 недель, три дня находилась в больнице с этим вирусом", – говорится в сообщении.
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Он отметил, что девочку удалось спасти, ведь больница была обеспечена всем необходимым.
Напомним, Симон Фуркад является родным братом другого французского биатлониста – Мартена Фуркада. 13 марта Мартен Фуркад заявил об окончании профессиональной карьеры.
Правила поведения при карантине / Инфографика 24 канала
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