Плюс 7 килограмм: Зинченко перепутал футболиста "Манчестер Сити" с водителем автобуса

Забавный эпизод произошел на базе "Манчестер Сити" после возобновления занятий команды.

Александр Зинченко прокомментировал в рамках эфира программы "Оставайся с футболом" выход "горожан" из карантина и в своем стиле вспомнил о встрече с Лероем Сане – немец набрал несколько лишних килограммов.

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"Когда я ехал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "траванул" за "Баварию" – он избежал разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограмм", – отметил Зинченко.

Что известно о восстановлении АПЛ

19 мая клубы сильнейшего чемпионата в мире вернулись к тренировкам. Правда, пока футболисты занимаются малыми группами.

Правительство Великобритании дало разрешение на проведение спортивных мероприятий без болельщиков с 1-го июня.

АПЛ может восстановиться 12 июня. Однако клубы до сих пор дискутируют относительно места проведения матчей. Поединки могут проводиться на нейтральных полях.

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