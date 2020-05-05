Фьюри: Джошуа большой плюшевый малыш

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оценил уровень обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри убежден, что Энтони Джошуа не доставит ему никаких проблем на ринге. Цитирует слова британца ESPN.

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Джошуа абсолютно безопасен, это точно. Он как большой плюшевый малыш. Почему я должен верить в него, если его побил Энди Руис? Он же замена, которую нашли в последнюю минуту. Он весил 136 килограммов, не тренировался, но Энтони Джошуа не показал ничего даже в реванше,

– заявил Фьюри.

В последнем бою Тайсон разобрался с Деонтеем Уалйдером в реванше, отобрав у американца чемпионский титул WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте, Фьюри необходимо победить Энтони Джошуа, который владеет тремя чемпионскими поясами в супертяжелом дивизионе.

Следующий поединок Фьюри должен был провести также против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

В свою очередь, Энтони Джошуа должен провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. Бой должен состояться 25 июля.

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