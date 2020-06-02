В одной из соцсетей украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сравнил уровень расизма в Украине и США. Такое мнение стало реакцией на смерть 46-летнего Джорджа Флойда.

Нардеп Жан Беленюк опубликовал обращение в своем инстаграме. Как отметил сам спортсмен, в подростковом возрасте сам не раз сталкивался с различного рода расизмом со стороны других. Сейчас у него не возникает с этим проблем.

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По уровню расизма Украина даст легко прикурить США, у нас его гораздо меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране с ее недостатками и достижениями,

– прокомментировал Беленюк.

Достижения Жана Беленюка