По уровню расизма Украина даст прикурить США: реакция чемпиона мира на убийство Флойда
В одной из соцсетей украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сравнил уровень расизма в Украине и США. Такое мнение стало реакцией на смерть 46-летнего Джорджа Флойда.
Нардеп Жан Беленюк опубликовал обращение в своем инстаграме. Как отметил сам спортсмен, в подростковом возрасте сам не раз сталкивался с различного рода расизмом со стороны других. Сейчас у него не возникает с этим проблем.
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По уровню расизма Украина даст легко прикурить США, у нас его гораздо меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране с ее недостатками и достижениями,
– прокомментировал Беленюк.
Достижения Жана Беленюка
- Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).
- В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.
- Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).
- Бронзовый призер Универсиады-2013.
- Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).
- Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
- Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
- Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).