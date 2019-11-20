По стопам Ярмоленко: лидер "Динамо" Цыганков заинтересовал "Боруссию" Дортмунд

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии".

Также, по информации Fotospor, украинского вингера просматривают скауты "Баварии", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

К слову: Немецкий гранд летом предлагал 20 млн евро за Цыганкова

Контракт Виктора с "Динамо" рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Цыганкова 5 голов и 6 голевых передач в 20 матчах за "Динамо" во всех турнирах.

Днем ранее стало известно об интересе к Цыганкову со стороны "Галатасарая". Отмечалось, что главный тренер "Львов" Фатих Терим должен принять решение о приглашении украинца после знакомства с отчетами селекционной службы.