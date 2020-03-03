По стопам Малиновского: талантливый воспитанник "Шахтера" заинтересовал топ-клуб Италии
Хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков, права на которого принадлежат "Шахтеру", может перебраться в топ-чемпионат грядущим летом. В услугах 23-летнего игрока заинтересована "Сампдория".
Итальянцы готовы начать переговоры с "Шахтером", ориентировочное предложение – от 3 до 5 млн евро. Арендное соглашение "горняков" с "Ференцварошем" рассчитано до конца текущего сезона.
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Согласно Transfermarkt, личный контракт Зубкова с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года, а его рыночная стоимость – 1,2 млн евро.
- Украинский нападающий прекрасно адаптировался в Венгрии, став одним из лидеров "Ференцвароша". В активе Зубкова 9 голов и 8 ассистов в 33 матчах за команду Сергея Реброва.
- За "Шахтер" вингер провел 23 матча, отметившись лишь одной результативной передачей. В "Ференцвароше" игрок также играл на правах аренды за "Мариуполь" в сезоне 2018/2019.
- "Ференцварош" лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 49 очков после 21 сыгранного матча. В следующем туре команда Сергея Реброва, за которую выступает еще один украинец Игорь Харатин, сыграет 7 марта против "Залаэгерсега".
- "Сампдория" в Серии А идет на 17 месте. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко. В ближайшем туре чемпионата Италии "Сампо" сразится с "Ромой" 8 марта.
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