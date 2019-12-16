Победа Холлоуэя, защита титула Нуньес и нокаут от Усмана: итоги UFC 245 (видео)

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Результаты UFC 245 / twitter.com/ufc

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершилась серия боев UFC 245. В трех главных боях вечера в октагон выходили чемпионы в разных весовых категориях и не всем удалось защитить свои титулы.

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Макс Холлоуэй, у которого был 61% на победу от аналитиков Parimatch, уступил Александру Волкановски. Титул чемпиона в полулегком весе достался австралийцу единогласным решением судей. Ожидалось, что основной проблемой Макса станут борцовские навыки Александра. Но Холлоуэй умело защищался от тейкдауна. Зато ему сильно досталось по ногам лоукиками Волкановски. Также Макс пропустил несколько мощных ударов. А когда стало понятно, что Александр побеждает, он просто стал клинчевать гавайца, который уже просто не смог что-то изменить и лишился своего титула.

Смогла защитить титул чемпионки в самом легком весе и Аманда Нуньес, успех которой Parimatch оценивал в 72%. Это была не такая легкая победа, как шесть лет назад, когда Аманда нокаутировала Жермейн де Рандамье уже в первом раунде. На этот раз поединок прошел всю дистанцию. Правда, сомнений у судей не было и все трое отдали победу Нуньес.

Едва не дошло до сенсации и в бою Камару Усмана с Колби Ковингтоном. У Камару, чемпиона в полусреднем весе, было 63% на победу от Parimatch и он в результате нокаутировал соперника на последней минуте последнего раунда. Вот только на тот момент в соответствии с записками судей получалось, что бой должен завершиться вничью. Так что все вполне могло завершиться и в пользу Колби. Он, кстати, раскритиковал рефери за остановку боя. Ковингтон заявил, что мог продолжать поединок.

Видео лучших моментов UFC245

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
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