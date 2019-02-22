Победа или галстук: что игроки "Манчестер Юнайтед" подарят тренеру в матче против "Ливерпуля"?

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Победа или галстук: что игроки "Манчестер Юнайтед" подарят тренеру в матче против "Ливерпуля"?

Одно из главных событий этого уикенда, безусловно, матч Английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Несмотря на то, что команды сейчас решают в чемпионате разные задачи, турнирные баллы им нужны одинаково.

Мерсисайдцы ведут борьбу с "Манчестер Сити" за золотые медали, которые "Ливерпуль" не выигрывал с 1990 года. А "красные дьяволы" борются с "Арсеналом" и "Челси" за четвертое место, дающее право играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Если брать общую статистику личных встреч, то преимущество на стороне "Манчестер Юнайтед", который обыгрывал "Ливерпуль" 80 раз (55 ничьих и 66 поражений). Правда, сейчас манкунианцы переживают не лучшие времена, хотя команда и заиграла лучше с приходом на тренерский мостик Сульшера. Кстати, через два дня после игры с "Ливерпулем" у него день рождения, специалисту исполнится 46 лет. Возможно, для футболистов это будет дополнительной мотивацией одержать победу, которая станет отличным подарком. И тогда не придется, как говорится в известном футбольном анекдоте, идти покупать для тренера галстук.

Безусловно, у обеих команд есть кадровые проблемы. В "Манчестер Юнайтед" точно не сыграются Антонио Валенсия, Дармиан и Рохо, а участие Джесси Лингарда и Антони Марсиаля под вопрос. "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Джо Гомеса и Алекса Окслейд-Чемберлена. Скорее всего не попадет в заявку и Деян Ловрен. Напомним также, что в матче первого круга победа была за "Ливерпулем" – 3:1.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 24 февраля. Начало матча в 16:05. Обзор игры и видео голов – на Спорт24.

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Теги: Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль Спорт
Источник: 24 Канал
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