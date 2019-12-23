Победа, которую мы запомним: фанаты "Аталанты" ярко отблагодарили команду за разгром "Шахтера"

Болельщики "Аталанты" решили еще раз поблагодарить своих любимцев за уверенную победу над Шахтером (3:0) в Лиге чемпионов.

Во втором тайме матча Серии А против "Милана" сторонники "богини" вывесили баннер, на котором было написано "11-12-19, победа, которую мы запомним на всю жизнь, спасибо ребятам", пишет "Футбол 24".

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Фанаты "Аталанты" поблагодарили за разгром "Шахтера" в ЛЧ

Таким образом, фанаты итальянского клуба напомнили о дне разгрома "Шахтера" и историческом выходе в плей-офф Лиги чемпионов. Игроки "Аталанты" решили отблагодарить за такую горячую поддержку и на глазах родной публики разгромили "Милан" со счетом 5:0, а украинец Руслан Малиновский отличился ассистом.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта встретится с Валенсией – матчи состоятся 19 февраля и 10 марта следующего года.