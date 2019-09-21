Победа "Шальке" подняла его на второе место: результаты матчей 5 тура и видео голов Бундеслиги

С 20 по 23 сентября в Германии пройдет чемпионат Германии. С результатами поединков и видеообзорами можно ознакомиться в материале Спорт24.

Шальке – Майнц 2:1

Голы: Сердад, 36, Харит, 89 – Оносиво, 75

"Шальке" от продажи Коноплянки ничего не потеряла. Команда, которая чуть не вылетела из Бундеслиги прошлого сезона, на этот раз находится среди лидеров чемпионата. Команда выиграла три последних матча. Хотя в игре против "Майнца" была близка к ничьей. Но Харит на 89-й минуте ударом в дальний угол таки принес победу "кобальтовым".

Видеообзор матча Шальке – Майнц