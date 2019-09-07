Победил бы Усика со связанной рукой за спиной, позволю вам выбрать, какой, – Тайсон Фьюри

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Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / GETTY IMAGES

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что легко победит Александра Усика, если их бой состоится. Тайсон предположил, что может это сделать со связанной рукой за спиной.

Фьюри, который в свое время победил Владимира Кличко, заявил, что не думает о бое с Усиком. Последний перешел в супертяжелую весовую категорию, поэтому бой с Тайсоном в будущем вполне возможен.

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Честно говоря, я не особо думаю об Усике. Он не входит в мои мозговые волны. Он не тот, о ком я бы думал, если честно. Я мог бы, вероятно, победить Усика со связанной рукой за спиной. И я позволю вам выбрать руку, которой я буду сражаться. В любом случае, это будет "спокойной ночи",
– сказал Фьюри.

Британец Фьюри изменчивый боксер и часто делает заявления, которые противоречат друг другу. Недавно Тайсона спросили о самых опасных боксерах. Он назвал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Впоследствии он вспомнил и Усика.

Может быть еще Александр Усик. Он выглядит неудобным оппонентом, левша, абсолютный чемпион крузервейта (тяжелый вес, – Спорт24), непобежденный чемпион мира. Возможно, он будет следующим самым сложным вызовом,
– заявил Тайсон.

Следующий поединок Фьюри проведет 14-го сентября против 28-летнего Отто Валлина на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

В свою очередь Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Тайрона Спонга. Они встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena.

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Теги: Спорт Тайсон Фьюри Александр Усик Бокс
Источник: CBSSports
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