Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий продолжит свою карьеру после длительной паузы. Футболист пополнит состав чемпиона Волынской области "Вотранса".

О трансфере 35-летнего футболиста сообщает Footboom.

Стоит прочитать Феерический дебют голкипера "Ворсклы" Исенко привлек внимание гранда Португалии

Любительский уровень

Волынский клуб подал заявку на вторую часть сезона в чемпионате Украины среди любителей. Среди новичков команды можно было увидеть известных футболистов. Первый новичок "Вотранса" – Артем Федецкий.

Другим известным новобранцем клуба стал воспитанник донецкого "Шахтера" Василий Штандер, который в 2015 году стал финалистом юношеского Лиги Европы. Предыдущим клубом полузащитника был "Малинск" с Ровенщины.

Первый матч после возобновления сезона в чемпионате Украины среди любителей "Вотранс" сыграет 4 июля на выезде против "Карпаты-Энергетик" (Галич).

Карьера Артема Федецкого