Победитель Лиги Европы раскрыл секрет, при каких условиях "Днепр" мог стать чемпионом
Экс-футболист сборной Украины и "Днепра" Владимир Езерский считает, что тому "Днепру", который был под руководством Мирона Маркевича, было по силам стать чемпионом Украины. С тем составом команда могла выиграть Лигу Европы.
Защитник сравнил условия в двух бывших клубах – "Днепре" и "Шахтере", пишет Bookmaker-Ratings.
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Условия в "Днепре"
По его словам, в днепровскую команду тогда Езерский вернулся, будто в родной дом. Он искренне благодарен Мирону Маркевичу, который дал возможность попробовать себя в роли тренера.
Отметил бывший футболист и атмосферу в команде. Несмотря на финансовые проблемы, все работали, как один механизм.
Если бы в "Днепре" руководство клуба делало хоть десятую часть того, что есть в "Шахтере", днепряне могли бы не только бороться за чемпионство, а и выиграть Лигу Европы,
– заявил Езерский.
Что известно о Владимире Езерском
- Сыграл во многих украинских клубах. В конце карьеры играл в составе "Таврии" и "Говерлы".
- Повесив бутсы на гвоздь, стал тренером.
- В сезонах 2014/16 был одним из тренеров "Днепра".
- Сейчас Езерский – главный наставник юношеской сборной Украины.