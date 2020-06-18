Экс-футболист сборной Украины и "Днепра" Владимир Езерский считает, что тому "Днепру", который был под руководством Мирона Маркевича, было по силам стать чемпионом Украины. С тем составом команда могла выиграть Лигу Европы.

Защитник сравнил условия в двух бывших клубах – "Днепре" и "Шахтере", пишет Bookmaker-Ratings.

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Условия в "Днепре"

По его словам, в днепровскую команду тогда Езерский вернулся, будто в родной дом. Он искренне благодарен Мирону Маркевичу, который дал возможность попробовать себя в роли тренера.

Отметил бывший футболист и атмосферу в команде. Несмотря на финансовые проблемы, все работали, как один механизм.

Если бы в "Днепре" руководство клуба делало хоть десятую часть того, что есть в "Шахтере", днепряне могли бы не только бороться за чемпионство, а и выиграть Лигу Европы,

– заявил Езерский.

Что известно о Владимире Езерском