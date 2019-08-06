Победитель боя Деревянченко – Головкин будет вынужден сразу провести защиту титула IBF

84 Читати новину українською
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе. Его соперником будет Геннадий Головкин.

Когда именно и где состоится бой Деревянченко – Головкин пока неизвестно. Однако IBF поставила условие провести защиту чемпионского пояса в течение пол года после завоевания титула, информирует ESPN.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. Он должен был сражаться против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Но тот отказался от защиты титула. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.

Читайте также: Альварес второй боксер, которого лишили титула из-за Деревянченко: все детали судьбы пояса IBF

Среди причин, почему Альварес отказался от боя – 27 октября 2018 года Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Следовательно Альварес не хотел драться с украинцем, ведь он победил Джейкобса, которому Деревянченко проиграл.

Еще одной версией называют финансовые требования Деревянченко. Он требовал за бой 7 миллионов долларов. Хотя перед тем не зарабатывал более 500 тысяч долларов.

blog_ava
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
878
Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа 22:30 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
878
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3950
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4 августа 18:30 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4184
Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
8 августа 13:15 Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане: видео
105
"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
8 августа 10:17 "Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
342
Новости
Больше новостей
Залиште відгук