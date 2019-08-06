Победитель боя Деревянченко – Головкин будет вынужден сразу провести защиту титула IBF

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе. Его соперником будет Геннадий Головкин.

Когда именно и где состоится бой Деревянченко – Головкин пока неизвестно. Однако IBF поставила условие провести защиту чемпионского пояса в течение пол года после завоевания титула, информирует ESPN.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. Он должен был сражаться против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Но тот отказался от защиты титула. Таким образом, титул IBF был объявлен вакантным.

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Среди причин, почему Альварес отказался от боя – 27 октября 2018 года Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Джейкобс впоследствии проиграл пояс Альваресу. Следовательно Альварес не хотел драться с украинцем, ведь он победил Джейкобса, которому Деревянченко проиграл.

Еще одной версией называют финансовые требования Деревянченко. Он требовал за бой 7 миллионов долларов. Хотя перед тем не зарабатывал более 500 тысяч долларов.