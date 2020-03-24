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Сколько украинские биатлонисты заработали за сезон

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Кто больше всех заработал в сезоне? / facebook.com

Биатлонный сезон 2019/20 завершился, теперь биатлонные специалисты по статистике подсчитали и обнародовали рейтинг топ-10 биатлонистов, которые больше всего заработали за сезон. Джима заработала всего среди украинских биатлонистов.

Победители Кубка мира возглавили и рейтинг по заработкам за биатлонный сезон.

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Мужской рейтинг возглавил норвежец Йоганнес Бё, который заработал чуть больше Мартена Фуркада из Франции. Добавим, что для француза этот сезон стал последним в карьере.

В списке лучших среди женщин Вирер из Италии по призовыми опередила Тирил Екгофф из Норвегии.

Статистика призовых рассчитана в евро.

Мужчины

1. Йоганнес Бе (Норвегия) – 330,8 тысяч.
2. Мартен Фуркад (Франция) – 288,650 тысяч.
3. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 218,2 тысяч.
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 193,150 тысяч.
5. Тарьей Бе (Норвегия) – 176,2 тысяч.
6. Симон Дестье (Франция) – 125 тысяч.
7. Александр Логинов (Россия) – 120,9 тысяч.
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 99,1 тысяч.
9. Бенедикт Долль (Германия) – 97,950 тысяч.
10. Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) – 94 тысячи.

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) – 226,750 тысяч.
2. Тириль Экгофф (Норвегия) – 194,8 тысячи.
3. Дениз Херрман (Германия) – 155,3 тысяч.
4. Ханна Эберг (Швеция) – 155,250 тысяч.
5. Марта Олсбю (Норвегия) – 147,150 тысяч.
6. Франциска Пройсс (Германия) – 83,5 тысячи.
7. Ингрид-Ландмарк Тандревольд (Норвегия) – 71,2 тысячи.
8. Жюстин Бреза (Франция) – 70,3 тысяч.
9. Жюлия Симон (Франция) – 68,1 тысяч.
10. Лиза Витоцци (Италия) – 64 тысячи.

Призовые украинцев

Заработанные средства на этапах Кубка мира. В скобках отдельно заработанные призовые на чемпионате мира (ЧМ) и чемпионате Европы (ЧЕ).

Женщины (евро)

  • Юлия Джима – 16,250 тысяч (ЧМ – 8,5 тысяч, ЧЕ – 4,5 тысячи)
  • Валентина Семеренко – 11,750 тысяч (ЧЕ – 6,5 тысяч).
  • Елена Пидгрушная – 9,5 тысяч (ЧМ – 14,5 тысяч, ЧЕ – 6 тысяч).
  • Вита Семеренко – 5 тысяч (8,5 тысяч).
  • Анастасия Меркушина – 4 тысячи (ЧМ – 9 тысяч, ЧЕ – 6 тысяч).

Мужчины (евро)

  • Дмитрий Пидручный – 13,5 тысяч (ЧМ – 5 тысяч, ЧЕ – 10,5 тысяч).
  • Артем Прима – 5,5 тысяч (ЧМ – 3 тысячи, ЧЕ – 8 тысяч).
  • Артем Тищенко – 4 тысячи.
  • Руслан Ткаленко – 1,5 тысячи (ЧЕ – 6 тысяч).

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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