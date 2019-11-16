Победный бросок с сиреной в матче украинца – лучший эпизод дня в НБА: видео

В регулярном чемпионате НБА были сыграны очередные матчи. В том числе сыграл и "Детройт" украинца Святослава Михайлюка. Однако его команда потерпела досадное поражение из-за броска с сиреной.

"Детройт" сыграл на выезде против "Шарлотт". И за несколько секунд до конца матча счет был равным 106:106. Однако трехочковый бросок Малика Монка с сиреной принес победу хозяевам.

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Стоит отметить, что Михайлюк в этом матче сыграл почти 12 минут. Однако украинец очков не набирал (не попал с двух попыток), пасы не отдавал и перехват не делал.

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