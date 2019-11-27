Победный буллит Васильева принес "Донбассу" тяжелую победу над "Днепром"

Во вторник, 26 ноября, в Дружковке состоялся поединок перенесенного 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого сошлись чемпион и вице-чемпион Украины "Донбасс" и "Днепр".

Донбасс – Днепр 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

В первом периоде клубы присматривались друг к другу, играя больше в обороне, чем в нападении. Однако, несмотря на это, у хоккеистов были шансы отличиться в воротах противника, но тут спасала уверенная игра Степана Горячесвских и Олега Петрова в своих владениях.

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Вторая двадцатиминутка прошла по точно такому же сценарию. Хотя и команды стали гораздо активнее действовать в атаке, создавая массу голевых моментов, но реализовать их ни у "Донбасса", ни у "Днепра" не получилось.

На заключительный отрезок встречи пришлось наибольшее количество острых выпадов от обоих клубов. Однако опять хорошо свою работу выполняли голкиперы, которые вытаскивали даже "мертвые" шайбы, не позволяя завладеть противнику преимуществом.

Несмотря на накал страстей и большое количество голевых моментов, основное время матча завершилось со счетом 0:0 на табло и судьба матча должна была решиться в овертайме. Однако и дополнительное время не смогло определить победителя в матче – команды провели довольно тяжелую пятиминутку, обмениваясь острыми атаками, но опять должное стоит отдать голкиперам, которые нейтрализовали противников.

В серии буллитов команды использовали по 7 своих попыток – в "щук" единственный бросок реализовал Микс Липсбергс, а у дончан дважды Олега Петрова прошил Александр Васильев и вырвал у "Днепра" победу в этом матче.

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Таким образом в очном противостоянии этих команд установился паритет – клубы выиграли по два матча, "Донбасс" с 34 баллами продолжает занимать третье место в таблице, а "Днепр" с 38 очками закрепился на второй строчке.