Победный матч украинки Цуренко на Ролан Гаррос длился больше трех часов

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в третий круг Ролан Гаррос. Но ее матч во втором круге легким не назовёшь.

Игра Цуренко против Александры Крунич длилась больше трех часов. Теннисистки начали свой матч еще в четверг, 30 мая. Но не успели его доиграть. Поэтому игру пришлось перенести на пятницу, 31 мая.

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Крунич выиграла первый сет 7:5, реализовав три брейк-пойнта и отдав украинке только две свои подачи. Зато во втором сете с таким же счетом победила Цуренко. Поэтому все решалось в третьем сете. Он длился один час 33 минуты. И закончился со счетом 11:3 в пользу украинки.

После того, как Цуренко была 4:2 впереди, она проиграла три гейма подряд. В общем украинка отдала шесть своих геймов сопернице (после счета 4:4, теннисистки следующие восемь геймов подряд проигрывали свои подачи).

И при счете 10:9, Цуренко сумела таки победить, со второй попытки реализовав матч-пойнт. И выйти в третий круг Ролан Гаррос. Там ее соперницей будет третья ракетка мира Симона Халеп.

Леся Цуренко – Александра Крунич 2:1 (5:7, 7:5, 11:9)