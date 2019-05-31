Победный матч украинки Цуренко на Ролан Гаррос длился больше трех часов

72 Читати новину українською
Победный матч украинки Цуренко на Ролан Гаррос длился больше трех часов

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла в третий круг Ролан Гаррос. Но ее матч во втором круге легким не назовёшь.

Игра Цуренко против Александры Крунич длилась больше трех часов. Теннисистки начали свой матч еще в четверг, 30 мая. Но не успели его доиграть. Поэтому игру пришлось перенести на пятницу, 31 мая.

Читайте также: Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае

Крунич выиграла первый сет 7:5, реализовав три брейк-пойнта и отдав украинке только две свои подачи. Зато во втором сете с таким же счетом победила Цуренко. Поэтому все решалось в третьем сете. Он длился один час 33 минуты. И закончился со счетом 11:3 в пользу украинки.

После того, как Цуренко была 4:2 впереди, она проиграла три гейма подряд. В общем украинка отдала шесть своих геймов сопернице (после счета 4:4, теннисистки следующие восемь геймов подряд проигрывали свои подачи).

И при счете 10:9, Цуренко сумела таки победить, со второй попытки реализовав матч-пойнт. И выйти в третий круг Ролан Гаррос. Там ее соперницей будет третья ракетка мира Симона Халеп.

Леся Цуренко – Александра Крунич 2:1 (5:7, 7:5, 11:9)

blog_ava
Каким будет лето в Украине: прогноз погоды
сегодня
17893
Теги: Спорт Новости Спорта Леся Цуренко Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
сегодня 15:06 Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
73
Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
сегодня 00:05 Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
120
Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
30 мая 22:11 Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
198
Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
30 мая 16:53 Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
120
Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки
30 мая 16:03 Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки
167
Новости
Больше новостей
Залиште відгук